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Процесс имплантации All on 6

Хамраев Роман Юнусович
Автор статьи
Хамраев Роман Юнусович
Специальность
Стоматолог общей практики
Стаж
9 лет
Опубликовано
04.11.2024
Обновлено
04.11.2024
Время чтения
6 минут
Имплантация зубов ALL ON 6

Процесс имплантации All on 6

Процесс имплантации зубов all on 6 представляет собой высокоорганизованную и технологически продвинутую процедуру, которая включает в себя несколько этапов. Этот метод позволяет восстановить зубы на верхней или нижней челюсти с использованием всего шести имплантов, что обеспечивает стабильность и эстетику протеза. 

Давайте подробно рассмотрим каждый этап этой процедуры, основываясь на клиническом примере Александра, который успешно прошел имплантацию по системе all on 6.

Начальная ситуация с зубами. Имплантация зубов "все на 6": история Александра, 64 года. Врач - Хамраев Роман ,нусович, Москва

Ход операции и этапы All on 6

Подготовка к операции

Перед началом процедуры пациенту предоставляется вся необходимая информация о ходе операции, а также возможных рисках и осложнениях. Это позволяет установить доверительные отношения между врачом и пациентом. В случае Александра он был хорошо информирован о каждом этапе и подготовлен морально к предстоящему вмешательству.

Затем проводится финальная оценка состояния здоровья пациента и его зубов, чтобы убедиться, что все условия для успешной имплантации зубов all on 6 соблюдены. В случае Александра врач провел тщательный осмотр и назначил необходимые обследования, чтобы убедиться, что его состояние здоровья позволяет проводить имплантацию.

Удаление зубов (при необходимости)

Если на челюсти пациента имеются зубы, которые необходимо удалить, этот этап проходит до установки имплантов. Удаление зубов может включать как простые, так и хирургические методы в зависимости от состояния зуба. В случае Александра удалили старые, разрушенные зубы, которые уже не подлежали восстановлению.

Установка имплантов

На этом этапе под местной анестезией или седацией хирург делает разрезы в десне и подготавливает челюсть для установки имплантов. Импланты зубов all on 6 встраиваются в костную ткань в заранее запланированных местах с использованием специального шаблона, чтобы гарантировать точное позиционирование. Это позволяет избежать возможных осложнений в будущем.

Для точности размещения имплантатов all on 6 был использован заранее изготовленный хирургический шаблон, что способствовало минимизации возможных рисков и повышению точности процедуры.

После установки имплантов десна зашивается, и пациенту назначается период восстановления, в течение которого импланты должны интегрироваться с костной тканью (остеоинтеграция). 

Состояние мягких тканей на четвёртый день после операции оказалось стабильным: не наблюдалось отеков или осложнений, что свидетельствовало о правильном уходе за раной. Имплантация и протезирование "все на 6", врач Хамраев Роман Юнусович

У Александра процесс остеоинтеграции прошел успешно, и он ощущал положительные изменения в состоянии своего здоровья.

Установка временного протеза

Мы использовали систему "все на 6" для создания надежного основания на верхней челюсти

В большинстве случаев после установки имплантов на верхнюю челюсть устанавливается временный протез, который позволяет пациенту иметь функциональные зубы до окончательной установки постоянного протеза. 

Имплантация зубов "все на 6": история Александра, 64 года

Александр смог вернуться к привычной жизни, не испытывая неудобств, связанных с отсутствием зубов.

Тотальное протезирование верхней и нижней челюсти. Врач Хамраев Роман Юнусович, Москва

Используемая анестезия и седация

  • Местная анестезия: Процедура имплантации зубов обычно проводится под местной анестезией, что обеспечивает безболезненность во время операции. Врач применяет анестетик для блокирования чувствительности в области, где будут установлены импланты

  • Седация: Для пациентов с повышенной тревожностью или страхом перед стоматологическими процедурами может быть предложена седация. Это позволяет расслабить пациента и уменьшить его стресс. Седация может быть как легкой (например, за счет использования успокоительных), так и более глубокого уровня, когда пациент находится в состоянии легкого сна, но остается при этом в сознании.

Александр выбрал местную анестезию и чувствовал себя комфортно во время операции. Да, мужчины - они такие)

Хамраев Роман Юнусович
Хамраев Роман Юнусович

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Возможные осложнения, отторжение имплантов, периимпланит

Как и при любой хирургической операции, существует вероятность осложнений, таких как инфекция в области импланта, кровотечение, повреждение соседних зубов или нервов. Однако при правильном подходе и соблюдении всех рекомендаций врача риски сводятся к минимуму.

Отторжение имплантов

Отторжение имплантов встречается крайне редко, но возможно. Оно может происходить из-за недостаточной остеоинтеграции или наличия инфекций в области имплантации. Если имплант не приживается, его необходимо удалить и провести повторную оценку состояния пациента. Александр был под наблюдением хирурга-имплантолога, что помогло избежать подобных осложнений.

Успех приживаемости имплантов также зависит от соблюдения пациентом всех врачебных рекомендаций в первые две недели после проведения имплантации

Периимплантит

Это воспалительное заболевание, которое может возникнуть в области вокруг импланта. Оно может проявляться как покраснение десен, кровоточивость и даже потеря костной ткани. Периимплантит требует немедленного обращения к врачу для диагностики и лечения, чтобы предотвратить дальнейшие осложнения. Важно соблюдать гигиену полости рта после имплантации зубов по системе all on 6, чтобы минимизировать риск.

Заключение

Процесс имплантации All on 6 требует высокой квалификации специалистов и точного выполнения всех этапов, чтобы обеспечить долговечность и успешность результата. С подходом к каждому пациенту индивидуально и соблюдением всех рекомендаций врача на каждом этапе — от подготовки до реабилитации — методика all on 6 становится надежным решением для восстановления улыбки и качества жизни.

Александр перестал стесняться своей улыбки. Имплантация зубов "все на 6": история Александра, 64 года.


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Автор:

Хамраев Роман Юнусович
Хамраев Роман Юнусович
Стоматолог общей практики
Эндодонт, хирург, ортопед, бьюти-стоматолог

Основные направления:

  • бьюти стоматология, то есть у вас будут самые красивые зубы
  • эндодонтия, то есть ваши зубки будут пролечены максимально качественно,
  • апикальная микрохирургия, спасет ваш зуб даже в самом тяжелом случае воспаления его корня.
  • имплантация зубов, в том числе тотальная по протоколу ALL ON 6
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Имплантация зубов ALL ON 6

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