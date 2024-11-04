/ Процесс имплантации All on 6

Процесс имплантации зубов all on 6 представляет собой высокоорганизованную и технологически продвинутую процедуру, которая включает в себя несколько этапов. Этот метод позволяет восстановить зубы на верхней или нижней челюсти с использованием всего шести имплантов, что обеспечивает стабильность и эстетику протеза.

Давайте подробно рассмотрим каждый этап этой процедуры, основываясь на клиническом примере Александра, который успешно прошел имплантацию по системе all on 6.





Ход операции и этапы All on 6

Подготовка к операции

Перед началом процедуры пациенту предоставляется вся необходимая информация о ходе операции, а также возможных рисках и осложнениях. Это позволяет установить доверительные отношения между врачом и пациентом. В случае Александра он был хорошо информирован о каждом этапе и подготовлен морально к предстоящему вмешательству.

Затем проводится финальная оценка состояния здоровья пациента и его зубов, чтобы убедиться, что все условия для успешной имплантации зубов all on 6 соблюдены. В случае Александра врач провел тщательный осмотр и назначил необходимые обследования, чтобы убедиться, что его состояние здоровья позволяет проводить имплантацию.

Удаление зубов (при необходимости)

Если на челюсти пациента имеются зубы, которые необходимо удалить, этот этап проходит до установки имплантов. Удаление зубов может включать как простые, так и хирургические методы в зависимости от состояния зуба. В случае Александра удалили старые, разрушенные зубы, которые уже не подлежали восстановлению.

Установка имплантов

На этом этапе под местной анестезией или седацией хирург делает разрезы в десне и подготавливает челюсть для установки имплантов. Импланты зубов all on 6 встраиваются в костную ткань в заранее запланированных местах с использованием специального шаблона, чтобы гарантировать точное позиционирование. Это позволяет избежать возможных осложнений в будущем.





После установки имплантов десна зашивается, и пациенту назначается период восстановления, в течение которого импланты должны интегрироваться с костной тканью (остеоинтеграция).





У Александра процесс остеоинтеграции прошел успешно, и он ощущал положительные изменения в состоянии своего здоровья.

Установка временного протеза





В большинстве случаев после установки имплантов на верхнюю челюсть устанавливается временный протез, который позволяет пациенту иметь функциональные зубы до окончательной установки постоянного протеза.





Александр смог вернуться к привычной жизни, не испытывая неудобств, связанных с отсутствием зубов.





Используемая анестезия и седация

Местная анестезия: Процедура имплантации зубов обычно проводится под местной анестезией, что обеспечивает безболезненность во время операции. Врач применяет анестетик для блокирования чувствительности в области, где будут установлены импланты



Седация: Для пациентов с повышенной тревожностью или страхом перед стоматологическими процедурами может быть предложена седация. Это позволяет расслабить пациента и уменьшить его стресс. Седация может быть как легкой (например, за счет использования успокоительных), так и более глубокого уровня, когда пациент находится в состоянии легкого сна, но остается при этом в сознании.

Александр выбрал местную анестезию и чувствовал себя комфортно во время операции. Да, мужчины - они такие)